6 Mayıs tarihli ALES ilk bahar dönemi oturumu bu yıl ilk kez 81 ilde gerçekleşti. Sınavların yapılmasının ardından sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları büyük bir heyecanla sonucun açıklanacağı tarihi araştırıyorlar. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.