ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2'de sona yaklaşıldı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan adayların gözü şimdi de ALES sonuçlarına çevrildi. Merakla sonuç tarihine odaklanan adaylar, ALES sınav sonucu sorgulama hakkında araştırma yapıyor. ALES 2 değerlendirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına ÖSYM şifresi ile beraber erişecekler. İşte, 2019 ALES sonuç tarihi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

ALES SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.