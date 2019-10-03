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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2'de sona yaklaşıldı!

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2'de sona yaklaşıldı!

ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ALES 2'de değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversitelerin akademik kadrolarına yerleşmeyi bekleyen binlerce aday, 2019 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, ALES 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin takvimine göre ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 22 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti. Sınav stresini geride bırakan adayların gözü şimdi de ALES sonuçlarına çevrildi. Merakla sonuç tarihine odaklanan adaylar, ALES sınav sonucu sorgulama hakkında araştırma yapıyor. ALES 2 değerlendirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına ÖSYM şifresi ile beraber erişecekler. İşte, 2019 ALES sonuç tarihi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

ALES SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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