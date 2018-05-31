ALES sonbahar sınavı ne zaman? 2018 ALES sonbahar dönemi başvurusu

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve akademik personel olma hayali kuran kişilerin girdiği ALES sınavının bu yıl düzenlenecek olan ikinci etabının hangi tarihte olduğu ve söz konusu sınav için başvuruların ne zaman başlayacağı, sınava katılma planları kuran vatandaşlar tarafından merak edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. İşte, 2018 Sonbahar ALES hakkında merak edilen tüm detaylar...

2018 ALES SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN?

Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girilen ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Sonbahar dönem sınavı için geri sayım başladı.

2018 ALES sonbahar dönem sınavı için ise başvurular 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak olup, 18 Kasım 2018 tarihinde sınav tüm ülke genelindeki sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınava ait sonuçlar yeni yıldan önce, 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 ALES İLKBAHAR SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar dönemi sonuçları 30 Mayıs'ta açıklandı. ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 7 Haziran'da açıklanması beklenirken lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken duyuruldu.

ÖSYM Başkanlığının yeni uygulamasıyla ilk kez 81 ilde yapılan sınava, 304 bin 821 aday başvurdu. Sınava katılım sağlayan vatandaşlar, kendilerine yöneltilen 50 sayısal ve 50 sözel toplam 100 soruya yanıt verdi. Sınavda sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 olarak gerçekleşti.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca;

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.