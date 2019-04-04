ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler şimdi ALES için ÖSYM'nin belirlediği sınav tarihinde. Sınava yönelik çalışmalarının sonuna gelen adaylar, bir yandan da tarih araştırması yapıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav, 81 il merkezi ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. İşte, 2019-ALES/1 sınavı hakkında tüm detaylar…
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavı 5 Mayıs'ta düzenlenecek. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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