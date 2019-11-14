ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ALES sınav yeri sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen vatandaşların katılım sağlayacağı sınava günler kala, ALES sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, gündeme gelen konulardan oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2019 ALES/3 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, ALES sınav yeri sorgulama ekranı ve sınavla ilgili merak edilen detaylar.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) sınav giriş belgeleri geçtğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklandı. ALES'e girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerinin çıktısı olmadan sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, ALES sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte, 2019 ALES sınavı hakkında bilgiler.
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
2019 ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 07 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ALES SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HANGİSİ?
17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Kasım 2019 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-ALES/3 başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
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