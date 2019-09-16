ALES sınavı ne zaman? ALES'e kaç gün kaldı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) giriş belgeleri açıklandı. Gözler şimdi ALES sınavının yapılacağı tarihte. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES'e kaç gün kaldı?
ÖSYM, 2019-ALES/2'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemlerini tamamlandı. Günlerdir sınava yoğun şekilde hazırlanan adaylar şimdi sınavın organize edileceği tarihe odaklandı. İşte, ALES sınav tarihine ilişkin ayrıntıntılar...
Akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağlayacağı 2019-ALES/2'nin detayları belli oldu. Buna göre; 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak.
10.00’DAN SONRA BİNAYA ALIM OLMAYACAK
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle edinebilecek. Adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı ÖSYM tarafından adaylara hatırlatıldı.
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