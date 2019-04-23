ALES sınav yerleri açıklandı mı? 2019 ALES ne zaman yapılacak?
ALES sınav yerleri için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı merakla bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak olan ALES, 2019 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olacak. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. İşte, ALES sınav yerleri ve sınavın gerçekleştirileceği gün ve saat bilgileri hakkında bazı bilgiler
ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından belirlenen ALES sınav yerlerinin, 29 Nisan Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.
ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavı, 5 Mayıs Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.
Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple
olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacak.
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