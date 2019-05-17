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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den net tarih!

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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den net tarih!

ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi. 5 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ALES sınavının ardından sınav sonuçları için beklentiler başladı. Peki, ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman yayımlanacak? İşte, kurumun resmi internet sitesinde yer alan resmi takvime göre bazı detaylar

ALES sınav sonuçları için adayların beklentisi devam ediyor. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı ALES sınav sonuçları, son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavı için sonuçlar, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 30 Mayıs tarihinde açıklanacak. 

ALES PUANI HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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