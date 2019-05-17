ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den net tarih!
ALES sınav sonuçları için gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi. 5 Mayıs tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ALES sınavının ardından sınav sonuçları için beklentiler başladı. Peki, ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman yayımlanacak? İşte, kurumun resmi internet sitesinde yer alan resmi takvime göre bazı detaylar
ALES sınav sonuçları için adayların beklentisi devam ediyor. Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı ALES sınav sonuçları, son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavı için sonuçlar, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.
ALES PUANI HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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