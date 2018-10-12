ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen tarih
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. 30 Eylül Pazar günü yapılan 2018-ALES/2 sınavının sonuçları için tarih arayışı sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih.
Bir an önce aldıkları puan öğrenerek gerekli yerlerdeki başvurularda kullanmak isteyen adaylar, son günlerde ALES sonuçları hakkındaki aramalarını hızlandırdı. ÖSYM'nin ALES sonuç açıklama tarihi hakkında bir duyurusu olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, ALES sonuç açıklama tarihi hakkında kesin bilgi edinmek istiyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 25 Ekim tarihinde erişime açılacak. Konu hakkında gelişme oldukça haberlerimizde aktaracağız.
ALES PUAN HESAPLAMA
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle