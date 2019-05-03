ALES sınav giriş yerleri nasıl görüntülenir?
ALES giriş belgesi, sınava günler kala araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Akademik anlamda seviyelerini belirlemek için girecekleri sınavda herhangi bir eksiklikle karşılaşmak istemeyen adaylar, ALES sınav giriş yerleri için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, ALES sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin AİS ekranından çıktı alınabiliyor.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Mayıs'taki 2019-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları ve fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kabul edilmeyecekleri uyarısı yapıldı.
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