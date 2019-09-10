ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ALES ne zaman yapılacak?
9-17 Temmuz tarihlerinde başvuruları alınan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. Akademik anlamda kariyer hedefleyen kişilerin yüksek lisans eğitimine devam etmelerini sağlayan sınava günler kala, sınav giriş yerleri için sözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
2019 yılında 2.si düzenlenecek olan ALES'te adayların sınav hazırlıkları devam ederken, bir yandan da sınav tarihi araştırılmaya başlandı. Sınav sürecinde ilk etabı tamamlayacak olan vatandaşlar, internet üzerinden ALES/2 takvimini sorguluyor. Peki, ALES bu yıl ne zaman yapılacak? İşte, sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında detaylı bilgiler.
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 22 Eylül 2019'da 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) düzenlenecek. Sınavın sonuçlarının ise 17 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
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