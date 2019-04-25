ALES sınav giriş belgeleri erişime açıldı | 2019-ALES/1 sınav giriş yeri sorgulama
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, kendilerine ait belgeleri, gerekli bilgileri girerek sorgulayabilecek. İşte, ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ÖSYM tarafından uygulanacak 2019-ALES/1 için son viraja girildi. Sınava yönelik son hazırlıklarını yapan adayların gözü, sınava girecekleri yerlerini görebilecekleri sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihteydi, ALES sınav giriş belgeleri 14:00’da adayların erişimine açıldı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Mayıs'taki 2019-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları ve fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kabul edilmeyecekleri uyarısı yapıldı.
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