ALES saat kaçta? ÖSYM'den adaylara saat uyarısı...
ALES/3 (Sonbahar Dönemi) için geri sayım başladı. ÖSYM, sınav tarihine kısa bir süre kala saat uyarısında bulundu. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, ÖSYM’nin sınav için yaptığı hatırlatmalar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 18 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/3) girecek adaylara, sınav binalarına girişle ilgili hatırlatmada bulundu. Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, giriş ve geçerli kimlik belgelerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.
2019 ALES TARİHLERİ
2019 ALES tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli oldu. 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre;
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
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