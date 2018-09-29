ALES saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den adaylara uyarı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) saatler kaldı. ALES'e katılım sağlayacak vatandaşlar şimdiden sınav saatlerini ve sınavın kaç dakika olacağını merak edip araştırıyor. Sınav öncesinde adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES saat kaçta bitecek?
2018-ALES/2 sınavı öncesi sınava katılım sağlayacak çok sayıda vatandaş aramalarını yoğunlaştırdı. 'ALES saat kaçta başlayacak?' sorusu birçok aday tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Öte yandan sınavın süresi ve kaçta biteceği de merak konusu oldu. İşte, ALES sınavı öncesi merak edilen tüm soruların yanıtı...
Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin katılacağı 2018-ALES/2 sınavı, 30 Eylül Pazar sabahı saat 10:15'de başlayacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav 150 dakika sürecek.
2018-ALES/2 Adaylarımıza Hatırlatma! pic.twitter.com/Yk4SJRfqGj— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 29 Eylül 2018
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