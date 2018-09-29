ALES saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den adaylara uyarı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriALES saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den adaylara uyarı!
GeriGündem ALES saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den adaylara uyarı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.09.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

ALES saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den adaylara uyarı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den adaylara uyarı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) saatler kaldı. ALES'e katılım sağlayacak vatandaşlar şimdiden sınav saatlerini ve sınavın kaç dakika olacağını merak edip araştırıyor. Sınav öncesinde adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. Peki, ALES saat kaçta başlayacak? ALES kaç dakika sürecek? ALES saat kaçta bitecek?

2018-ALES/2 sınavı öncesi sınava katılım sağlayacak çok sayıda vatandaş aramalarını yoğunlaştırdı. 'ALES saat kaçta başlayacak?' sorusu birçok aday tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Öte yandan sınavın süresi ve kaçta biteceği de merak konusu oldu. İşte, ALES sınavı öncesi merak edilen tüm soruların yanıtı...

Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin katılacağı 2018-ALES/2 sınavı, 30 Eylül Pazar sabahı saat 10:15'de başlayacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav 150 dakika sürecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir anda 'kum şeytanı' oluştu, bir dakika sürdü... Yüzlerce uçuş iptal edildi

Fırtınaya hazırlık! Kapalı otoparklar tamamen doldu…

Ünlü tatil beldesinde dehşet! Şezlongda uyurken…

Yalova'da deniz çekilmişti... Açıklama geldi