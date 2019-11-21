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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 22:04, Son Güncelleme:

ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınav netleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar, ALES puan hesaplaması hakkında internet üzerinde araştırmalarına başladı. Peki, ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınavla ilgili merak edilen bilgiler.

2019 ALES soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla beraber, sınav puanı hesaplamalarıyla ilgili araştırmalarına hız kazandı. ÖSYM'nin ALES başvuru kılavuzunda yer verdiği bilgilere göre, adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecekler. İşte, sınav sonuçları ve puan hesaplaması hakkında detaylar.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

ALES puanı nasıl hesaplanır ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak

2019 ALES/3 SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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