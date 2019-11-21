ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınav netleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar, ALES puan hesaplaması hakkında internet üzerinde araştırmalarına başladı. Peki, ALES puanı nasıl hesaplanır? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınavla ilgili merak edilen bilgiler.
2019 ALES soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla beraber, sınav puanı hesaplamalarıyla ilgili araştırmalarına hız kazandı. ÖSYM'nin ALES başvuru kılavuzunda yer verdiği bilgilere göre, adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecekler. İşte, sınav sonuçları ve puan hesaplaması hakkında detaylar.
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınavının sonuçları ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 12 Aralık tarihinde açıklanacak.
ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
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