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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
25.08.2018 - 20:47, Son Güncelleme:

ALES ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin açıkladığı ALES tarihi

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ALES ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin açıkladığı ALES tarihi

Her yıl yüz binlerce adayın katılım sağladığı ALES için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruları 2 Ağustos'ta biten ALES'in ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar bir yandan sınava yönelik hazırlıklarına devam ederken bir yandan da ALES'in yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

Eylül ayına sayılı günler kala 2018-ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve akademik personel olma hayali kuran kişilerin katılım sağladığı ALES'in bu yılki ikinci etabına çok kısa bir süre kaldı. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan ALES'in yapılacağı tarih...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in bu yıl yapılacak olan ikincisi için kısa bir süre kaldı.

2018-2 ALES başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES'in sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

YÖK BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Danıştay’ın ALES’in geçerlilik süresini beş yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararının ardından, mağduriyet yaşayan adaylarla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre, 30 Eylül’de yapılacak ALES sonuçları açıklanana kadar geçen beş yıl içinde alınan herhangi bir ALES puanı ile adaylar başvuru yapabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, alınan kararı Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"27 Eylül 2017 yılı öncesi yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi üç yıl iken ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle sınavların geçerlilik süresi beş yıl olarak kabul edilmişti. Bilindiği üzere bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 8’inci Dairesi’nin almış olduğu kararla söz konusu maddenin yürütmesi durduruldu. Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin altıncı maddesi kapsamında lisansüstü eğitim sınavlarıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES’e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığı görüldü. Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, ‘30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine’ karar verilmiştir."

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