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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

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ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) akademik kariyer planlayan kişilere yönelik düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Gözler şimdi ALES'in düzenleneceği tarihte. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM, 2019-ALES/3 giriş belgelerini, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden erişime açtı. Günlerdir sınava hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi şimdi sınav tarihini bekliyor. İşte, 2019-ALES/3 sınavı hakkında tüm ayrıntılar...

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM Başkanlığınca uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı adayları, giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. 2019-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVA GİRİŞTE TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi
gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

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