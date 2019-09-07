ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için bekleyiş devam ediyor. Aylardır sınav için hazırlanan adaylar, eylül ayının ilermelesi ile beraber, sınava dair detayların araştırmalarını hızlandırdı. Sınav yerlerini bir an önce öğrenmek isteyenlerin gözü ÖSYM'den yapılacak açıklama çevrildi. Peki, ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Temmuz ayında başvuruları alınan ve bu sene ikinci oturumu gerçekleşecek olan ALES'e sayılı günler kaldı. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yanda da ALES takvimini heyecan içinde sorguluyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES sınavına kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM sınav takvimine ALES tarihi...
SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 22 Eylül 2019'da 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) düzenlenecek. Sınavın sonuçlarının ise 17 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle