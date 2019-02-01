ALES ne zaman yapılacak? ALES başvuru ve sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019'da üç kez uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2019-ALES/1 sınavına dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu hususta ÖSYM'nin açıkladığı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?
Akademik kariyer hayali kuran kişiler ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen ALES'in 2019'da yapılacak ilk etabı için araştırmalar hız kazandı. İşte, 2019-ALES/1'e dair tüm merak edilenler...
TARİH BELLİ OLDU
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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