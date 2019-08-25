ALES ne zaman yapılacak? ALES 2019/2 sınav tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, ÖSYM tarafından ALES ne zaman yapılacak? İşte, ALES sınav tarihi ve sınava dair detaylı bilgiler
ALES ne zaman yapılacak sorusu, akademik kariyer hedefi bulunan birçok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ALES sınavından iyi bir puan alarak akademik kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen birçok kişi, ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavın tarihini sorgulamaya başladı. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/2 sınavı için belirlenen başvuru tarihi 09-17 Temmuz tarihlerinde tamamlanmıştı. 22 Eylül tarihinde yapılacağı duyurulan sınavın sonuçları ise 17 Ekim tarihinde açıklanacak.
ALES 2019/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES sınavının üçüncü dönem sınavı,17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları ise 17-25 Eylül tarihinde alınacak. Sınavın sonuçları 12 Aralık tarihinde öğrenilebilecek.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
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