ALES ne zaman yapılacak? ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar?
9-17 Temmuz tarihlerinde başvuruları tamamlanan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için geri sayım başladı. Sınav tarihi yaklaşırken, ÖSYM sınava başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru tarihini ve ücretini duyurdu. Sınav tarihi ve geç başvuru tarihinin belli olmasıyla, adaylar 2019-ALES/2 sınav tarihi ile ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, ALES ne zaman yapılacak? ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM ALES başvurularını kaçıranlar için, bu sene ikinci defa düzenlenecek olan ALES/2 geç başvurularının 31 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu. Adaylar, ALES geç başvuru sınav ücretlerini belirlenen miktarda yatırarak sınava girmeye hak kazanacak. Peki, ALES geç başvuru ücreti nasıl ödenecek? İşte, 2019-ALES/2 sınavına dair detaylar.
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde saat 10: 15'te 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM ALES başvuru klazununda yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvuru ücreti 180,00 TL olacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
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