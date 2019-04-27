ALES ne zaman, saat kaçta? ALES yerleri nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) yerlerinin belli olması ardından tarih ve saat bilgisi bir kez daha gündeme geldi. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? ALES yerleri nasıl öğrenilir?
Sınav yerlerini paylaşan ÖSYM, ALES tarihi ve saatiyle ilgili de hatırlatmada bulundu. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruya göre, ALESİ, 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavı 5 Mayıs'ta düzenlenecek.
SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2019-ALES/1’e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. ÖSYM’nin duyurusunda ayrıca adayların,
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