ALES ne zaman? ALES başvuruları ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılın belirli dönemlerinde düzenlenen ALES için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl yüz binlerce adayın ter döktüğü sınavın ilkbahar etabı geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanmış ve sonuçları adayların erişimine açılmıştı. Gözler şimdi ALES'in bu yıl içinde düzenlenecek olan diğer etaplarında. İşte, ALES sınav ve başvuru tarihi hakkında merak edilen detaylar...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in bu yıl yapılacak olan ikincisi için kısa bir süre kaldı.

2018 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

YÖK BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Danıştay’ın ALES’in geçerlilik süresini beş yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurma kararının ardından, mağduriyet yaşayan adaylarla ilgili önemli bir karar aldı. Buna göre, 30 Eylül’de yapılacak ALES sonuçları açıklanana kadar geçen beş yıl içinde alınan herhangi bir ALES puanı ile adaylar başvuru yapabilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, alınan kararı Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"27 Eylül 2017 yılı öncesi yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi üç yıl iken ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle sınavların geçerlilik süresi beş yıl olarak kabul edilmişti. Bilindiği üzere bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde Danıştay 8’inci Dairesi’nin almış olduğu kararla söz konusu maddenin yürütmesi durduruldu. Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin altıncı maddesi kapsamında lisansüstü eğitim sınavlarıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES’e girerek süreci devam ettirmelerinin mümkün olmadığı görüldü. Bu kapsamda doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için hemen harekete geçerek sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde, ‘30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularında, mevcut ALES puanlarının geçerli kabul edilmesine’ karar verilmiştir."