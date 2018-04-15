ALES ne zaman? 2018 ALES sınav tarihleri

Başvuruları geçtiğimiz günlerde biten 2018 ALES ilkbahar dönem sınavının ne zaman yapılacağını sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Yüksek lisans başvuruları ve akademik personel seçiminde kullanılan puana sahip olmak için adayların ter dökeceği ALES sınavının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya devam ediyor. İşte, adayların merakla beklediği 2018 ALES İlkbahar Dönemi sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...

ALES İLKBAHAR DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve akademik personel olma hayali kuran kişilerin girdiği bir sınav olan ALES, yılda iki kere düzenleniyor. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ilkbahar dönem sınavı için geri sayım başladı. ALES ilkbahar dönemi sınavı, bu dönem 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar, 7 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

ALES SONBAHAR DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2018 ALES sonbahar sınavının ne zaman yapılacağı binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2018 ALES sonbahar dönem sınavı için ise başvurular 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak olup, 18 Kasım 2018 tarihinde sınav tüm ülke genelindeki sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınava ait sonuçlar yeni yıldan önce, 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

ALES'TE KAÇ SORU SORULUYOR

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.