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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

ALES kaç dakika sürecek? ALES sınavı saat kaçta bitecek?

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ALES kaç dakika sürecek? ALES sınavı saat kaçta bitecek?

On binlerce aday lisansüstü eğitim için bugün ALES'te ter dökecek. 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenecek ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. ALES'e katılım sağlayacak adaylar, sınavın başlama saati ile sınavın süresini sorguluyor. Peki, ALES kaç dakika sürecek? ALES sınavı saat kaçta bitecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, bugün yurt genelinde gerçekleştiriliyor. Sınav merkezleri önünde yakınlarını bekleyen birçok vatandaş, 'ALES saat kaçta bitecek?' ve 'ALES kaç dakika sürecek?' sorularına yanıt arıyor. İşte, ALES sınav süresinin ne kadar sürdüğüne dair bazı bilgiler...

2019-ALES/2 sınavı 22 Eylül Pazar sabahı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulanacağını ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu bilgiler ışığında ALES sınavı, 12:45'te tamamlanacak.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN UYARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na 141 bin 828 adayın katılacağını bildirdi ve şu uyarılarda bulundu;

"Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Öte yandan ALES'in geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapıldığını, gelen yoğun talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2018'den itibaren yılda 3 kez düzenlenmesi kararı alındığını anımsatan Aygün, "Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak." diye konuştu.

Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulanacağını ve adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, bu soruların belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilik ve bilgileri ölçmeye yönelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacağına işaret etti.

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