ALES geç başvurusu ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için süresi içinde başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin 'geç başvuru günü' kararı doğrultusunda sınav ücretini yatırarak geç başvuru şansını elde edebilecek. Gözler başvuruların başlayacağı tarihlerde. Peki, ALES geç başvurusu ne zaman?
ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için bir gün ile sınırlı olmak üzere aldığı 'geç başvuru günü' kararına göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihini araştırıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu 31 Temmuz 2019 olarak açıklandı. Geç başvuru ücreti ise 180,00 TL olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ALES'e girmek gerekiyor.
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