ALES geç başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) başvuruları 13 Mart’ta bitti. Söz konusu sınav için geç başvuru tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, ALES geç başvurusu ne zaman?
Akademik kariyer hedefleyen vatandaşların katılım sağladığı, ÖSYM tarafından 5 Mayıs'ta düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) başvuruları, AİS sistemi üzerinden alındı. 2019'da yapılacak ilk ALES için geç başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavına başvurular, 5-13 Mart'ta alındı. Sınav için geç başvuru günü ise 28 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA
Sınav, 5 Mayıs'ta 81 il merkezi ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES kılavuzu ile aday başvuru formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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