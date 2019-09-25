ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan ALES için başvuru işlemleri sona erdi. 2019- ALES/2 başvurularının tarihini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru tarihine odaklandı. Geç başvuru ücretini yatıran adaylar, aynı gün içerisinde ALES başvurularını gerçekleştirecekler. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman? ALES/3 ne zaman yapılacak?
Akademik kariyer için yükseklisans yapmayı planlayanların katılacağı ALES/3 başvuruları 17 Eylül'de başlayıp 25 Eylül tarihinde sonra erdi. Sınav hazırlıklarını devam ettirip başvuru gününü kaçıran adaylar, kendilerine verilen son şans olan geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecekler. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte, ALES/3 geç başvurularına yönelik bilgiler.
ALES 3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2019 ALES 3 geç başvuruları 8 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacak. Adaylar geç başvuru ücreti olarak 180 TL yatıracak. Sınav başvurusu ve başvuru ücreti aynı gün yatırılacak.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle