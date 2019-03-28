ALES geç başvuruları bugün alınacak | Başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM, ALES geç başvurularıyla ilgili hatırlatmada bulundu. ÖSYM’nin resmi Twitter adresinden de yapılan duyuruda ‘2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı için bugün (28 Mart 2019) geç başvuru günüdür.’ İfadelerine yer verildi. Peki, ALES geç başvuruları saat kaça kadar devam edecek, başvuru ücreti ne kadar?
Bugün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularını kaçıranlar için son fırsat. ALES/1 başvuruları 5-13 Mart 2019 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM, belirlenen başvuru tarihlerini kaçıranlar için bir fırsat daha sunarak geç başvuru tarihi belirledi. Bu yılın takvimine göre, ÖSYM geç başvuruları bugün alınacak.
ÖSYÖ 2019 geç başvuruları yarın internet ortamı üzerinden alınacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden gerçekleştirilecek olan ödemelerde adaylar 180,00 TL başvuru ücreti ödeyecek.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
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