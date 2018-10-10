ALES geç başvuruları başladı! ALES/3 geç başvuru işlemleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3) için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-27 Eylül tarihlerinde ALES'e başvuru yapamayan adaylara ikinci kez başvuru fırsatı doğdu. Peki, ALES geç başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için aldığı "geç başvuru günü" kararı kapsamında ALES/3 yani Sonbahar Dönemi sınavına başvurmak isteyen adaylar bugün içinde başvuru yapabilecek. Bu yıl üçüncü kez yapılacak ALES sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi ALES geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını ve geç başvuru ücretini araştırıyor. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için bir gün ile sınırlı olmak üzere aldığı "geç başvuru günü" kararına göre, ALES/3 sınavına başvurmak isteyen adaylar, bugün başvuru yapabilecek. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018-ALES/3 geç başvuruları 10.10.2018 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Adaylar, ALES sınav kılavuzunda belirtilen sınav ücretini, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak saat 23:59'a kadar yatırılabilecek. Sınava başvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sınavlara alınacak.
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ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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