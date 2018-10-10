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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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10.10.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

ALES geç başvuruları başladı! ALES/3 geç başvuru işlemleri

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ALES geç başvuruları başladı! ALES/3 geç başvuru işlemleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3) için geç başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-27 Eylül tarihlerinde ALES'e başvuru yapamayan adaylara ikinci kez başvuru fırsatı doğdu. Peki, ALES geç başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için aldığı "geç başvuru günü" kararı kapsamında ALES/3 yani Sonbahar Dönemi sınavına başvurmak isteyen adaylar bugün içinde başvuru yapabilecek. Bu yıl üçüncü kez yapılacak ALES sınav için geç başvuru hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar şimdi ALES geç başvuru işlemini nasıl yapacaklarını ve geç başvuru ücretini araştırıyor. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

ÖSYM'nin başvurularını süresi içinde yapamayan adaylar için bir gün ile sınırlı olmak üzere aldığı "geç başvuru günü" kararına göre, ALES/3 sınavına başvurmak isteyen adaylar, bugün başvuru yapabilecek. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; 2018-ALES/3 geç başvuruları 10.10.2018 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Yani başvurular bugün gece yarısı son bulacak. Öte yandan geç başvurucu ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Adaylar, ALES sınav kılavuzunda belirtilen sınav ücretini, sadece internet bankacılığı üzerinden artırımsız olarak saat 23:59'a kadar yatırılabilecek. Sınava başvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sınavlara alınacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

 

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