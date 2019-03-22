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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 20:13, Son Güncelleme:

ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

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ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES'e girmek için bekleyen binlerce aday başvurularını yaptı. Sınav için gün sayan fakat başvuru yapamayanlar adaylar için ise ALES geç başvuru tarihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Peki ALES geç başvuru tarihi ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

Yüksek lisans yapmayı isteyen binlerce aday ALES'te ter dökmeye hazırlanıyor. Sınava girecek adayların başvuruları 5 - 13 Mart 2019 tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM, ALES'e girecekler için geç başvuru tarihlerini yayınladı. İşte o bilgiler...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi,

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar;başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar;başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: (Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.)

Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’ninhttp://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES'e girecek adaylar için ÖSYM'nin sitesinde geç başvuru tarihi 28 Mart 2019 olarak açıklandı. Söz konusu sınav için geç başvurular 28 Mart Perşembe günü 29:59'a kadar devam edecek. 

SINAVA BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek olan Yükseklisans adaylarının ALES başvuru ücreti bu yıl 180 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nininternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ilebaşvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların bankagörevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi,bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinikontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmedeninternet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. 

 

 

 

 

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