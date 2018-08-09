ALES baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? ALES geç baÅŸvuru fÄ±rsatÄ±
Ã–SYM, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tamamlanan ALES baÅŸvurularÄ±nÄ± Ã§eÅŸitli nedenlerle kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ vatandaÅŸlar iÃ§in geÃ§ baÅŸvuru sÃ¼recini baÅŸlattÄ±. Ã–SYM'nin bu uygulamasÄ±ndan yararlanmak isteyen vatandaÅŸlar, 'ALES baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?' sorusuna yanÄ±t arÄ±yor. Ä°ÅŸte, ALES geÃ§ baÅŸvuru sÃ¼recine dair merak edilen detaylar...
Bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenecek olan ALES'e normal sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuru yapmayan adaylar, Ã–SYM'nin 'geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼' kararÄ± doÄŸrultusunda bugÃ¼n sÄ±nav Ã¼cretini yatÄ±rarak baÅŸvuru yapabilecek. SÃ¶z konusu sÄ±nav iÃ§in geÃ§ baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± kullanmak isteyen vatandaÅŸlar ÅŸimdi ALES geÃ§ baÅŸvuru iÅŸlemini nasÄ±l yapacaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek istiyor. Ä°ÅŸte, merak edilen detaylar...Â
ALES GEÃ‡ BAÅžVURU Ä°ÅžLEMLERÄ°
Ã–SYM'nin baÅŸvurularÄ±nÄ± sÃ¼resi iÃ§inde yapamayan adaylar iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± 'geÃ§ baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼' kararÄ± kapsamÄ±nda, ALES sÄ±navÄ±na baÅŸvurmak isteyen adaylar bugÃ¼n baÅŸvurularÄ±nÄ± tamamlayabilecek. 24 Temmuz - 2 AÄŸustos 2018 tarihleri arasÄ±nda baÅŸvurularÄ±nÄ± yapamayan vatandaÅŸlar, Ã–SYM AÄ°S sistemi Ã¼zerinden baÅŸvurularÄ±nÄ± tamamlayÄ±p sÄ±nav Ã¼cretini Ã¶dedikten sonra sÄ±nava girmeye hak kazanabilir.
Ã–SYM'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± kÄ±lavuzda yer alan bilgilere gÃ¶re; 2018-ALES/2 geÃ§ baÅŸvurularÄ± 09.08.2018 tarihinde saat 23:59'a kadar yapÄ±labilecek. Yani baÅŸvurular bugÃ¼n gece yarÄ±sÄ± son bulacak. Ã–te yandan geÃ§ baÅŸvurucu Ã¼creti ise 150 TL olarak belirlendi. Adaylar, ALES sÄ±nav kÄ±lavuzunda belirtilen sÄ±nav Ã¼cretini, sadece internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden artÄ±rÄ±msÄ±z olarak saat 23:59'a kadar yatÄ±rÄ±labilecek. SÄ±nava baÅŸvuru yapan adaylar, tercih ettikleri illerde sÄ±navlara alÄ±nacak.
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ALES NEDÄ°R?
Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (ALES), 78 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± Ã–ÄŸretim ElemanlarÄ± KadrolarÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye, 5538 sayÄ±lÄ± Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarÄ±nca,
- yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi, okutman, araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi, uzman, Ã§evirici ve eÄŸitim Ã¶ÄŸretim planlamacÄ±sÄ± kadrolarÄ±na yapÄ±lacak atamalarda,
- Ã¼lkemizde lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitime giriÅŸte,
- yurt dÄ±ÅŸÄ±na lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim iÃ§in gÃ¶nderilecek adaylarÄ±n seÃ§iminde
Ä°lgili kurumlarÄ±n kullanacaklarÄ± puanlarÄ± saÄŸlayan sÄ±nav sistemidir.
YÃ–K BAÅžKANI'NDAN ALES AÃ‡IKLAMASI
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, DanÄ±ÅŸtayâ€™Ä±n ALESâ€™in geÃ§erlilik sÃ¼resini beÅŸ yÄ±la Ã§Ä±karan yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinin yÃ¼rÃ¼tmesini durdurma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, maÄŸduriyet yaÅŸayan adaylarla ilgili Ã¶nemli bir karar aldÄ±. Buna gÃ¶re, 30 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lacak ALES sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanana kadar geÃ§en beÅŸ yÄ±l iÃ§inde alÄ±nan herhangi bir ALES puanÄ± ile adaylar baÅŸvuru yapabilecek. YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, alÄ±nan kararÄ± Twitter Ã¼zerinden ÅŸu sÃ¶zlerle duyurdu:
"27 EylÃ¼l 2017 yÄ±lÄ± Ã¶ncesi yapÄ±lan ALES puanlarÄ±nÄ±n geÃ§erlilik sÃ¼resi Ã¼Ã§ yÄ±l iken ilgili yÃ¶netmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle sÄ±navlarÄ±n geÃ§erlilik sÃ¼resi beÅŸ yÄ±l olarak kabul edilmiÅŸti. BilindiÄŸi Ã¼zere bu dÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan dava neticesinde DanÄ±ÅŸtay 8â€™inci Dairesiâ€™nin almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararla sÃ¶z konusu maddenin yÃ¼rÃ¼tmesi durduruldu. YÃ¼rÃ¼tmesi durdurulan yÃ¶netmeliÄŸin altÄ±ncÄ± maddesi kapsamÄ±nda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim sÄ±navlarÄ±yla Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸretim elemanÄ± kadrolarÄ±na baÅŸvuran veya baÅŸvurmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen adaylarÄ±n, en yakÄ±n ALESâ€™e girerek sÃ¼reci devam ettirmelerinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu kapsamda doÄŸacak maÄŸduriyetlerin Ã¶nlenmesi iÃ§in hemen harekete geÃ§erek sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼k. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bu Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde, â€˜30 EylÃ¼l 2018 tarihli ALES sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± gÃ¼ne kadar yapacaklarÄ± baÅŸvurularÄ±nda, mevcut ALES puanlarÄ±nÄ±n geÃ§erli kabul edilmesineâ€™ karar verilmiÅŸtir."
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