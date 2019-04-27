ALES çıkmış sorulara nasıl ulaşılır? İşte 2006-2018 yılı ALES çıkmış soruları
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) tarihinin yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Eksik belgelerini tamamlamaya çalışan adaylar bir yandan da ALES’te çıkmış soruları inceliyor. Peki, ALES çıkmış sorulara nasıl ulaşılır?
Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için ALES’e başvuruda bulunan adaylar, geride bıraktığımız yılların sorularını araştırıyor. ÖSYM, 2006-2018 yılı aralığındaki çıkmış soruları resmi sayfası üzerinden paylaştı.
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