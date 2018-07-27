ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu için son gün ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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27.07.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu için son gün ne zaman?

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ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular 24 Temmuz'da başladı. Başvuruların başlamasının ardından nasıl başvuru yapacaklarını merak eden kişiler, 'ALES başvurusu nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan,  ALES başvurusu için son günün ne zaman olduğu da söz konusu sınava başvuru yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvurusu için son gün ne zaman?

Yüksel lisans yaparak kariyerinde bir adım daha yukarı çıkmak isteyen lisans mezunu adaylar için düzenlenen ve artık yılda üç kez yapılacağı açıklanan ALES için, başvurular geçtiğimiz 24 Temmuz'da başladı. İşte, ÖSYM'nin yayınladığı bilgiler ışığında ALES başvuru süreci hakkında merak edilen detaylar...

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyenlerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları devam ediyor. Sınava katılmayı düşünen adaylar, ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığı ile yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2018-ALES/2 başvuruları 24 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak ALES Sonbahar Dönemi Sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES Sonbahar Dönemi) 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ

ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ALES BAŞVURU KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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