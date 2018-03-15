ALES başvurularında son gün! 2018 ALES başvurusu nasıl yapılır?

Lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mezun olan adayların, bir üst seviye olan yüksek lisans eğitimi almak için girdikleri ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için başvurular bugün itibari ile son buluyor. ÖSYM tarafından bu yıl birincisi 6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek olan ALES'e girmek isteyen adaylar, ÖSYM AİS sistemi aracılığıyla ya da ÖSYM Sınav Merkezleri'ne giderek başvuru yapmak zorunda. İşte 2018 İlkbahar dönemi ALES başvurusu hakkında merak edilen her şey...

Öğretim ve araştırma görevlisi, okutman, uzman kadrosuna atanmak ve lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin değerlendireceği 2018 ALES başvuruları için süreç 7 Mart 2018'de başlamıştı başvuru süreci bugün son buluyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM AİS üzerinden ya da ÖSYM'nin Başvuru Merkezleri aracılığı ile yapabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

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ALES BAŞVURU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?

ALES için başvuru yapan adaylar, ödeme işlemimi bankamatikler üzerinden yapabildiği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden de pratik bir şekilde yapabilecek. ÖSYM'nin ALES için belirlediği sınav giriş ücreti ise 100 TL oldu. Ödemeler şu bankalara yapılabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda toplam 100 soru sorulacak adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden sorular gelecektir. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

CEVAPLAR KİTAPÇIĞA İŞARETLENECEK

Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında (her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ALES için başvuru yapan ve sınav gününü bekleyen adayların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan biride, ALES sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağı. Bu konu hakkında şu ana kadar ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi ancak, ALES sınav giriş belgelerinin bu yılda, her yıl olduğu gibi sınavdan yaklaşık 10 gün öncesinde adaylar ile paylaşılacağı tahmin edilmektedir.

ALES SONBAHAR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018