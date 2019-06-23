ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES ile ilgili merak edilenler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için geri sayımını sürdüren adaylar bir yandan da başvuru sürecini takip ediyor. Sınava katılmak isteyen adaylar için 2019-ALES kılavuzu ile aday başvuru formu paylaşılacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak, yılın ikinci sınavı ne zaman yapılacak? ALES ile ilgili merak edilenler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül’de yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları için geri sayım devam ediyor.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurular, 9-17 Temmuz’da alınacak.
ALES’E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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