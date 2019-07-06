ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/2 başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2019-ALES/2 sınavına geri sayım devam ediyor. Sınav için hazırlıklar sürerken, adayların ALES başvurularıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. ALES'e katılacak olan adaylar, başvuru ücretlerini ve gerekli işlemleri bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacaklar Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/2 başvuruları nasıl yapılır?
Temmuz ayının ilerlemesiyle beraber, 22 Eylül'de akademik kariyer yapmak için ALES'e girecek olan vatandaşların heyecanlı bekleyişi arttı. ALES başvuruları, ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler doğrultusunda tamamlanacak. ALES başvurularının ardından geç başvurular gerçekleşecek. Sınavda başarı sağlayanlar, lisanüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak. İşte, 2019-ALES/2 sınavı başvuru süreciyle ilgili bazı bilgiler.
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağlayacağı 2019-ALES/2'nin detayları belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurular, 9-17 Temmuz’da alınacak. Sınav sonuçları ise 17 Ekim'de açıklanacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri
bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır. *Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.
d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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