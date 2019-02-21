ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 ALES sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) başvuruların ne zaman başlayacağı, söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 ALES sınavı ne zaman?
Akademik kadrolara yapılacak atamalar ile lisansüstü eğitime alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yönelik araştırmalar hız kazandı. 2019-ALES/1 sınavının başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar bir yandan da sınava yönelik hazırlıklarına devam ediyor. İşte, ALES başvuru ve sınav tarihi hakkında detaylar...
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
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