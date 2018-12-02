ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.12.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lisansüstü eğitim programlarına devam etmek isteyen lisans mezunlarının girdiği 3. ALES Sınavı 18 Kasım'da yurdun çeşitli merkezlerinde gerçekleştirildi. ALES/3 sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 yılı 3. ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda çıkan sorular ve cevap anahtarı da kısa sürede adayların erişimine açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sonbahar dönemi sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle duyuruldu. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre ALES/3 sınav sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES ŞARTI ARANMAYAN BÖLÜMLER GÜNCELLENDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Meslek Yüksek Okulları'nda (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak uzmanlık alanlarını yeniden belirledi.. YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlar şöyle:
"Aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, su altı teknolojisi."

 

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