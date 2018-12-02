ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lisansüstü eğitim programlarına devam etmek isteyen lisans mezunlarının girdiği 3. ALES Sınavı 18 Kasım'da yurdun çeşitli merkezlerinde gerçekleştirildi. ALES/3 sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
2018 yılı 3. ALES sınavında adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınavın tamamlanmasının ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda çıkan sorular ve cevap anahtarı da kısa sürede adayların erişimine açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) sonbahar dönemi sınav sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle duyuruldu. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre ALES/3 sınav sonuçları 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.
ALES ŞARTI ARANMAYAN BÖLÜMLER GÜNCELLENDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Meslek Yüksek Okulları'nda (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak uzmanlık alanlarını yeniden belirledi.. YÖK'ün kararı çerçevesinde ALES şartı aranmayacak alanlar şöyle:
"Aşçılık, atçılık ve antrenörlüğü, avcılık ve yaban hayatı, ayakkabı tasarım ve üretimi, çini sanatı ve tasarımı, deri konfeksiyon, deri teknolojisi, doğal yapı taşları teknolojisi, endüstriyel cam ve seramik, geleneksel el sanatları, halıcılık ve kilimcilik, kozmetik teknolojisi, kuyumculuk ve takı tasarımı, oto boya ve karoseri, otobüs kaptanlığı, özel güvenlik ve koruma, saç bakımı ve güzellik hizmetleri, seramik, cam ve çinicilik, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil savunma ve itfaiyecilik, su altı teknolojisi."
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