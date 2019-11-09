ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınav yerlerinin belli olmasıyla, ALES hazırlıklarına devam eden adaylar bir yandan da sınav tarihine yönelik detayları araştırmaya başladı. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, sınava dair merak edilen detaylar.
Başvuruları alınan 2019-ALES/3 sınavı ÖSYM tarafından binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Sınav giriş belgelerinin geçtiğimiz günlerde yayımlanmasıyla, adaylar "ALES'a kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı ise merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, ALES ne zaman hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgeleri nasıl çıkartılır? İşte, 2019 ALES sınavına yönelik bazı bilgiler.
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 07 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ALES TESTİ NASIL OLACAK? KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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