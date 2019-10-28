ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için 'geç başvuru' işlemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler şimdi ALES'in düzenleneceği tarihte. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
Her yıl yüz binlerce adayın katılım sağladığı ve ÖSYM tarafından yılda üç kez organize edilen ALES'in bu yılki son etabı için artık son günler. Başvurularını günler öncesinden tamamlayan adaylar, sınava yönelik çalışmalarda da sona geldi. İşte, 2019-ALES/3 hakkında merak edilen ayrıntılar...
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
ALES TESTİ NASIL OLACAK? KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle