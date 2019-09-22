ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES son başvuru tarihi ne zaman?
22 Eylül'de 2. si düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 'nın (2019 ALES/2) ardından, sınava katılamayan adayların gözü bir sonraki ALES takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde başvuru kılavuzunun yayımlanması ile ALES/3 son başvuru tarihi de yoğun şekilde merak ediliyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES son başvuru tarihi ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) tarafından bu sene üçüncüsü yapılacak olan ALES için bekleyiş başladı. Başvuruları 17 Eylül tarihinde alınmaya başlanan 2019 ALES/3 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. ALES'e başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte, ALES/3 takvimi ve başvuruların biteceği tarihe yönelik bilgiler.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. ALES/3 başvuruları 17- 25 Eylül tarihlerinde alınacak. Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.
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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
SINAV NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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