ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2019-ALES/3) için son günlere girildi. Başvurularını tamamlayarak sınava odaklanan adaylar, aynı zamanda ALES tarihini ve ALES sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, sınava dair merak edilen detaylar.
Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan ALES'te geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen kişilerin, ilk aşama olarak yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES'e sayılı günler kala, sınav giriş yerleri gündeme geldi. Sınav gününden önce sınav binalarını öğrenmek isteyen adaylar, "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2019 ALES 3 sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında bilgiler.
ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES 3 sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
ALES sınav yerleri belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
ALES TESTİ NASIL OLACAK? KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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