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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2019-ALES/3) için son günlere girildi. Başvurularını tamamlayarak sınava odaklanan adaylar, aynı zamanda ALES tarihini ve ALES sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, sınava dair merak edilen detaylar.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan ALES'te geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefleyen kişilerin, ilk aşama olarak yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği ALES'e sayılı günler kala, sınav giriş yerleri gündeme geldi. Sınav gününden önce sınav binalarını öğrenmek isteyen adaylar, "ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2019 ALES 3 sınav tarihi ve sınav yerleri hakkında bilgiler.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ALES sınav yerleri belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

ALES TESTİ NASIL OLACAK? KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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