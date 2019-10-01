ALES 3 geç başvuru tarihi yaklaşıyor... ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik alanda kariyer yapmayı planlayan vatandaşların katılım sağlayacağı ve bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES 3) başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, şimdi de geç başvuru tarihini beklemeye başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak? ALES 3 sınavı ne zaman?
17 – 25 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan ALES 3'te geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. ALES başvuru kılavuzu ile beraber belli olan ALES sınav takvimi ise, adaylar için bir diğer merak konusu oldu. ALES ne zaman? ALES hangi tarihte? sorularının cevabını araştıran adaylar konunun detaylarını sorguluyor. İşte, 2019 ALES 3 geç başvuru tarihi ve sınav takvimi hakkında detaylar.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. ALES/3 geç başvuruları 08 Ekim 2019 tarihinde alınacak. Adaylar 180,00 TL sınav ücretini yatırarak başvuru işlemini tamamlayacak.
ALES 3 NE ZAMAN?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
ALES BAŞVURU KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
SINAV KAÇ SORU OLACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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