ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) bu yıl organize edeceği üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları başladı. Gözler şimdi ALES başvurularının biteceği tarihte. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. 2019-ALES/3 başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak. İşte, sınava ilişkin ayrıntılar...
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.
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SINAV NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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