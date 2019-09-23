ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/2 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulan adaylar 150 dakika boyunca akademik kariyerleri için gerekli puanları almak adına ter döktü. Peki, ALES/2 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) 22 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ve bunun yanı sıra sınavda çıkan soruların cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. İşte, ALES sonuç açıklama tarihi ve cevap anahtarına ilişkin ayrıntılar...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.
Öte yandan 2019-ALES/2'nin soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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