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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 08:12, Son Güncelleme:

ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/2 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

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ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ALES/2 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday başvuru yapmıştı. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulan adaylar 150 dakika boyunca akademik kariyerleri için gerekli puanları almak adına ter döktü. Peki, ALES/2 soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) 22 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih ve bunun yanı sıra sınavda çıkan soruların cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. İşte, ALES sonuç açıklama tarihi ve cevap anahtarına ilişkin ayrıntılar...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

Öte yandan 2019-ALES/2'nin soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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