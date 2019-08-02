ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvurularının ÖSYM tarafından sona ermesinin ardından, sınav tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Lisanüstü eğitime geçiş yapmak isteyenlerin katılım sağlayacağı sınavda başarı sağlayanlar, lisanüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, sınava dair bilgiler.
Akademik kariyer yapmak için ALES'e girecek olan vatandaşların heyecanlı bekleyişi ağustos ayı ile beraber attı. Adayların sınav hazırlıkları devam ederken, bir diğer gündem konusu da sınav tarihi oldu. ALES/2 sınav tarihi, ÖSYM tarafından internet sitesinde duyuruldu. İşte, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ALES sınav tarihi ile ilgili detaylı bilgiler.
ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 22 Eylül 2019'da 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) düzenlenecek. Sınavın sonuçlarının ise 17 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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