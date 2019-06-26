ALES/2 sınavı ne zaman? ALES başvuruları başladı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) kısa zaman kala, başvuru tarihleri de gündeme gelmeye başladı. Binlerde adayın ter dökeceği ALES/2 sınav tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sınav takviminde daha önce açıklandı. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman? ALES başvuruları başladı mı? İşte, o konuya dair detaylar.
2019 ALES/1 sınavının 5 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenmesinin ardından, ALES'e giremeyen adaylar, sonbahar döneminde sınava katılım sağlayacak. Akademik kariyer yapmak isteyen adayların gireceği sınav tarihlerinin belli olması ile gözler ALES başvurularına çevrildi. Sınavda başarı sağlayanlar, lisanüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak. İşte, 2019-ALES/2 sınav tarihi ve başvurularına ilişkin süreçle ilgili bazı bilgiler.
2019 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı, ÖSYM'nin takvimine göre, 22 Eylül 2019'da düzenlenecek. Sınavın sonuçlarının ise 17 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ALES/2 sınavının başvuruları başlamadı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurular, 9-17 Temmuz’da alınacak.
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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