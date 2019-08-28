ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) tamamlanan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için sınav takvimi adayların gündeminde yer almaya başladı. Sınava haftalar kala, hazırlıklarını devam ettiren adaylar, ALES tarihi ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Bu yıl ikinci defa düzenlenecek olan ALES/2 için geri sayım sürüyor. Sınava girerek başarı sağlayanlar, lisanüstü eğitimlerine devam etme hakkı sağlayacak. Peki, ALES ne zaman yapılacak? İşte, sınava dair merak edilenler.
ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 22 Eylül 2019'da 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) düzenlenecek. Sınavın sonuçlarının ise 17 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabilecek. Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle