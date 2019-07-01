ALES/2 başvuruları ne zaman yapılacak?
Bu sene ikincisi düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için geri sayım devam ederken, temmuz ayının gelmesiyle beraber sınav başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sınava katılacak olan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre başvurularını tamamladıktan sonra sınav için hazır olacaklar. Peki, ALES başvuruları ne zaman yapılacak?
22 Eylül’de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2019-ALES/2 sınav başvuruları adayların gündemine gelmeye başladı. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde ALES/2 başvuru tarihlerini duyurmuştu. İşte, ALES başvuru tarihi ve sınavla ilgili merak edilenler.
ALES/2 sınavının başvuruları başlamadı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurular, 9-17 Temmuz’da alınacak.
ALES'E KİMLER KATILABİLİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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